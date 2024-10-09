Зеленський приїде до Берліна та презентує Шольцу свій "План перемоги", – ЗМІ

Володимир Зеленський в п'ятницю, 11 жовтня, прибуде з візитом до Берліна. Там він планує зустрітися з Олафом Шольцом та передати йому свій "План перемоги".

Про візит президента України повідомило німецьке державне інформагентство DPA. Зазначається, що Зеленський також зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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Зеленський їде до Німеччини

Інші деталі майбутнього візиту розкрили журналісти Bild. За інформацією видання, президент розповість канцлеру Олафу Шольцу деталі свого "Плану перемоги", який раніше показав президенту США Джо Байдену.

"План перемоги" передбачає стратегію, за допомогою якої Україна та її союзники зможуть змусити Путіна закінчити війну та сісти за стіл переговорів.

Спочатку передбачалося, що Шольц і Зеленський зустрінуться на базі Рамштайн у Німеччині в суботу, 12 жовтня. Однак оскільки президент Джо Байден залишився в США через ураган Мілтон, то зустріч було перенесено на пізніший термін,

– йдеться в матеріалі.

Також плануються "конфіденційні перемовини" з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

До слова, раніше стало відомо, що 9 жовтня Володимир Зеленський прибув до Хорватії. Там він проведе низку зустрічей та обговорить продовження оборонної співпраці.