Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом 27 вересня представив йому План перемоги. Український лідер наголосив, що як він, так і експрезидент США мають спільні погляди на зупинення війни проти нашої держави.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Дональд Трамп, своєю чергою, говорячи про війну в Україні, підкреслив, що виступає за справедливий мир.

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Зеленський презентував Трампу свій план

Під час зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку Володимир Зеленський наголосив, що, він та експрезидент США мають спільну думку, що війна в Україні має бути зупинена.

Путін не може перемогти. Перемогти мають українці. І я хочу обговорити з вами деталі нашого плану, Плану перемоги,

– сказав глава держави перед початком зустрічі.

Український лідер наголосив, що дуже важливо поділитися цим планом та всіма кроками, як зміцнити нашу державу. Водночас Зеленський зазначив, що в Україні розуміють, що до листопада можна зупинити Путіна

"Ми повинні це зробити, ми спробуємо – на полі бою з нашими героїчними воїнами, але ми розуміємо, що після листопада нам доведеться вирішувати, і ми сподіваємось, що сила США буде потужною. Ми на це розраховуємо", – сказав президент України.

Володимир Зеленський представив Трампу План перемоги / Відео з фейсбуку президента України

Володимир Зеленський також зазначив, що треба натиснути на російського диктатора та примусити його до миру. Окрім цього, український очільник розповів Трампу про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області та її завдання, українські інновації в боротьбі проти російського терору, а також про непропорційно високі втрати російської армії.

Під час зустрічі детально обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки. Окремий фокус розмови – постійні обстріли міст і цивільної інфраструктури з боку Росії та роль американських систем Patriot у захисті життів людей.

Трамп виступив за "справедливий мир" для України

Журналісти CNN також розповіли, що Дональд Трамп після зустрічі із Володимиром Зеленським у Нью-Йорку на запитання ЗМІ, яким він бачить "справедливу" угоду про припинення війни проти України, відповів, що "про це ще рано говорити".

У мене є мої ідеї, а у президента (Володимира Зеленського – 24 Канал) точно є свої власні ідеї. Але він (мир – 24 Канал) має бути справедливим,

– підкреслив Дональд Трамп.

Володимир Зеленський, який стояв поруч з експрезидентом США, вставив ремарку, що ця війна взагалі ніколи не мала б початися. Водночас він наголосив, що світ має робити усе, щоб тиснути на російського диктатора для припинення війни на території нашої держави.