Зеленський і прем'єр Італії обговорили загрози безпеці України

Володимир Зеленський 14 грудня провів розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Політики обговорили безпеку України та мирне врегулювання ситуації на Донбасі.

Про розмову з главою італійського уряду та її результати український лідер повідомив у мережі. Політики поспілкувалися телефоном.

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Зеленський поговорив з прем'єром Італії

Провів плідну розмову з Маріо Драгі. Обмінялися думками про ситуацію щодо безпекової ситуації навколо України,

– написав президент.

За його словами, під час розмови політики обговорили кроки з ескалації ситуації на українсько-російському кордоні та можливість мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Глава держави подякував Драгі за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Президент про новий простір для ескалації

Раніше президент України в інтерв'ю La Repubblica заявив, що після переговорів лідерів Росії та США не відбувається скорочення військового угруповання біля українських кордонів.

Натомість виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією.

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Текст допису Володимира Зеленського:

Провів плідну розмову з Маріо Драгі. Обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Обговорили подальші кроки з її деескалації та мирного врегулювання на Донбасі. Вдячний за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності.