Зеленський присоромив журналіста ахметівського каналу на своїй пресконференції

Володимир Зеленський 20 травня зібрав велику пресконференцію з нагоди другої річниці свого президентсва. На ній глава держави присороми журналіста Василя Головано у відповідь на питання про "підвищення податків", заявивши, що той маніпулює фактами.
У ході пресконференції журналіст каналу "Україна 24" Василь Голованов попросив прокоментувати питання підвищення податків. Президент у відповідь зазначив, що чув про це – саме в ефірі згаданого каналу.
Варто знати Пресконференція Володимира Зеленського: про що говорить президент
Ви продовжуєте цю тематику – я знаю, що вона у вас була вже в ефірі. Я вважаю, що особисто ви маніпулюєте фактами. Коли я кажу "підвищення податків", це не для українців підвищення, не для суспільства. Я розумію, з якого ви каналу і про що ви говорите,
– наголосив президент.
Він підкреслив, що, наприклад, для підприємств, які працюють з чорною рудою, потрібно підвищувати податок, адже вони працюють з надрами, які належать народу України.
"Так, розумно. Щоб ніхто не йшов у тінь. Ми розуміємо чітко, хто з яких підприємців чітко заробляє. Якщо ви про цей законопроєкт і про збільшення податків, ми точно розуміємо, як зробити так, щоб ніхто не постраждав, щоб ніхто не закривав бізнес", – запевнив Володимир Зеленський.
Водночас він наголосив, що в період, коли в країні триває війна, а людям ні з чого виплачувати пенсії, влада не дозволить заробляти з державних надр 200% – 300%.
У чому суть суперечки
- У цьому питанні слід насамперед розуміти зацікавлених у темі осіб. Василь Голованов є журналістом телеканалу "Україна 24", що належить Рінату Ахметову – найбагатшій людині України.
- Останнім часом телеканал розганяє тему "тотального підпищення податків", хоча насправді мовиться про декілька конкретних галузей. Серед них чорна металургія.
- У цій сфері найбільшим підприємством України є компанія "Метінвест", яка, "за збігом обставин", теж належить найбагатшій людині країни Рінату Ахметову.