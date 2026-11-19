Володимир Зеленський 19 листопада прибув до Берліна на зустріч Коаліції охочих із понад 40 партнерами. Пріоритетами переговорів стануть захист неба, енергетика та кроки до закінчення війни.

Як повідомив президент у своєму офіційному телеграм-каналі, до переговорного процесу в столиці Німеччини долучиться безпосередньо команда президента Америки.

Які подробиці?

Українська сторона наголошує на важливості комплексного забезпечення стійкості держави.

Йдеться про залучення необхідних ресурсів, посилення протиповітряної оборони, розширення енергетичної та фінансової допомоги, а також просування дипломатичного треку для встановлення тривалого миру.

Робимо все, щоб присутність Європи у переговорному процесі була повноцінною і щоб зустрічі були результативними,

– наголосив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський прибув до Берліна: дивіться відео

Двосторонні зустрічі та координація безпеки

У межах робочого візиту заплановані окремі двосторонні переговори з європейськими лідерами та канцлером Фрідріхом Мерцом. Крім того, передбачено спільний робочий формат за участю представників американської сторони та радників з питань національної безпеки країн Європи.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, спецпосланці США Джаред Кушнер і Стів Віткофф вирушили до Берліна для координації спільних дій і підготовки порядку денного наступного раунду мирних переговорів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час зустрічей у Німеччині представники Білого дому також планують надати українській делегації детальну інформацію щодо переговорів у Китаї.