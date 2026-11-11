Запланована зустріч з Віткоффом і Кушнером: Зеленський прибув до Ірландії

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Ірландії Дубліна для участі в міжнародному саміті. На найближчі два дні запланована низка переговорів, зокрема з представниками американської команди.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

З ким Зеленський зустрінеться в Ірландії?

Президент розповів, що 11 та 12 листопада заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами. Загалом ідеться про близько 20 лідерів.

Крім того, Зеленський візьме участь в інавгураційній пленарній сесії саміту Європейської політичної спільноти.

Окремо глава держави анонсував зустріч з американською переговорною командою – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За його словами, переговори стосуватимуться дипломатичних зусиль.

Працюємо, щоб мир був ближчим. Дякую всім, хто допомагає та підтримує Україну,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 11 листопада після завершення переговорів в Абу-Дабі Джаред Кушнер анонсував поїздку до Москви разом зі Стівом Віткоффом. За його словами, 12 листопада вони планують зустрітися з Володимиром Путіним, а після цього вирушити до Дубліна, щоб обговорити із Зеленським результати переговорів та подальші дипломатичні кроки.