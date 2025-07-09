9 липня, 12:22
Володимир Зеленський прибув до столиці Італії
Український лідер прибув до столиці Італії 9 липня, зокрема, для зустрічі з президентом країни Серджо Маттареллою. Наступного дня відбудеться конференція з відбудови України.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерело Суспільного в Офісі Президента.
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Зеленський в Італії
Президент України прибув до Риму вдень 9 липня. Очікується, що він зустрінеться з італійським лідером Серджо Маттареллою о 17:00 за київським часом.
Згідно з програмою візиту Володимира Зеленського до Риму, заплановані такі події:
- аудієнція у Папи Римського Лева XIV,
- зустріч з Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою,
- зустріч зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом.
Раніше Зеленський розповідав, що в Римі також відбудеться зустріч "коаліції охочих".