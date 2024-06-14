Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру

На днях відбудеться Глобальний саміт миру. Так, президент України Володимир Зеленський вже прибув у Швейцарію, де й має відбутися цей захід.

Про свій приїзд у Швейцарію на Саміт миру український гарант повідомив у своєму телеграм-каналі ввечері, 14 червня.

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Зеленський прибув у Швейцарію на Саміт миру

Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою – наблизити справедливий і тривалий мир для України,

– йдеться у повідомленні президента.

За словами президента, Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.

Так, президент зазначив, що у Саміті візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій. Український лідер висловив вдячність усім, хто вирішив долучитися та продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН.

Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації,

– підкреслив лідер України.

Володимир Зеленський підкреслив, що саме тому формат Саміту передбачає можливість для кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей. За його словами, голос відповідальної світової більшості має змогу наблизити мир і відновити повну силу Статуту Організації Об'єднаних Націй.