Літак Зеленського приземлився на авіабазі у США

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до США. Його літак приземлився на авіабазі Joint Base Andrews.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Літак із Зеленським приземлився в США

Згідно з даними ресурсу FlightAware, який відстежує рейси в режимі реального часу, літак з президентом України Володимиром Зеленським приземлився у США на авіабазі Joint Base Andrews.

Відомо, що рейс президентського A319 тривав 8 годин та 2 хвилини. Борт летів з аеропорту Шаннон, що в Ірландії, де Зеленський робив невелику зупинку. Приземлився президентський літак на військовій авіабазі Joint Base Andrews, що у штаті Меріленд.

Довідка. Під час польоту до США Володимир Зеленський зробив коротку зупинку в Ірландії. Літак, що летів з Кракова, сів в аеропорту Шеннон на заході країни. Під час цієї зупинки Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії Мішелем Мартіном.

Як пишуть у ЗМІ, приземлення зафіксовано о 17:59 за EST – східним поясним часом (00:59 за Києвом).

Станом на 02:45 Володимир Зеленський офіційно не підтверджував своє прибуття до США.

Нагадаємо, що президент України здійснить візит до Вашингтона, аби зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Очікується, що під час зустрічі лідери підпишуть угоду щодо рідкісноземельних металів.

Що відомо про літак, яким Зеленський летів до США

У США Володимир Зеленський полетів бортом Airbus A319-115X CJ із реєстраційним номером UR-ABA. Це урядовий літак, який належить Державному авіапідприємству "Україна". Як пише Суспільне, CJ розшифровується як Corporate Jetliner. Тобто це VIP-версія літака із найпоширенішого сімейства A320 виробництва Airbus.

Також у ЗМІ повідомляють, що літак Airbus A319 CJ UR-ABA випустили у 2007 році. Його замовили для перевезення вищих посадових осіб України за часів президенства Віктора Ющенка. Однак збудувати, ввести в експлуатацію та в розпорядження авіапідприємства "Україна" борт вдалося вже за часи президенства Віктора Януковича.

У 2023 році стало відомо, що літак A319 реконструювали. Литовська компанія J&C Aero оновила салон літака, а технічне обслуговування президентського літака провела компанія Magnetic MRO в аеропорту Таллінна.

Від початку повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський вперше скористався літаком Airbus A319 CJ 18 вересня 2023 року. Тоді український президент полетів з Польщі до США, а після – до Канади.