Зеленський прибув до Європейської ради: головне про заяви та зустрічі
Зранку 17 жовтня український президент, як і повідомлялося раніше, приїхав до Брюсселя. Там відбудеться низка зустрічей із політиками різного рангу. 24 Канал збирає деталі щодо візиту Зеленського до Європи.
Український лідер візьме участь у спеціальному засіданні Європейської ради, щоб представити план перемоги. Київ убачає в плані перемоги інструмент примусу Росії до миру. Також заплановано зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, головами політичних груп та з генсеком НАТО Марком Рютте.
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Зустрічі Зеленського в Європі 17 жовтня
Ви спитали, що мають зробити українці, але вони вже роблять. Найбільшу та найтяжчу роботу в світі. І вона стосується не тільки захисту України, але й Європи, План перемоги чіткий, він передбачає кроки, як дати Україні більше зброї. Того, що є зараз, недостатньо, Так, план перемоги критикують, але справа не в цьому – навколо України об'єдналися друзі та партнери. Цей план має посилити Україну. Ми зробили домашню роботу, ми багато чого зробили, Також говоритимуть про надання систем ППО, адже ця зима, за словами президента, буде не тільки складна, але й небезпечна. Під час спілкування з пресою Зеленський сказав, що темами зустрічей є обговорення плану перемоги та фінансова допомога, зокрема, використання заморожених російських активів.
Що потрібно зробити українцям
– Зеленський.
– Шарль Мішель.
Президента запитали про критику щодо плану перемоги
– сказав Зеленський про ППО і підготовку до зими.
Президент зустрівся з Шарлем Мішелем
Зеленський прибув до Брюсселя
Ви спитали, що мають зробити українці, але вони вже роблять. Найбільшу та найтяжчу роботу в світі. І вона стосується не тільки захисту України, але й Європи,
План перемоги чіткий, він передбачає кроки, як дати Україні більше зброї. Того, що є зараз, недостатньо,
Так, план перемоги критикують, але справа не в цьому – навколо України об'єдналися друзі та партнери. Цей план має посилити Україну.
Ми зробили домашню роботу, ми багато чого зробили,
Також говоритимуть про надання систем ППО, адже ця зима, за словами президента, буде не тільки складна, але й небезпечна.
Під час спілкування з пресою Зеленський сказав, що темами зустрічей є обговорення плану перемоги та фінансова допомога, зокрема, використання заморожених російських активів.