Зеленський прибув до Європейської ради: головне про заяви та зустрічі

Зранку 17 жовтня український президент, як і повідомлялося раніше, приїхав до Брюсселя. Там відбудеться низка зустрічей із політиками різного рангу. 24 Канал збирає деталі щодо візиту Зеленського до Європи.

Український лідер візьме участь у спеціальному засіданні Європейської ради, щоб представити план перемоги. Київ убачає в плані перемоги інструмент примусу Росії до миру. Також заплановано зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, головами політичних груп та з генсеком НАТО Марком Рютте.

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Зустрічі Зеленського в Європі 17 жовтня