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24 Канал Новини України Зеленський прибув у Гаагу: відбулася перша зустріч
24 червня, 12:47
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Зеленський прибув у Гаагу: з'явилися кадри першої зустрічі з прем'єром Нідерландів

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Президент України Зеленський прибув до Гааги 24 червня та зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.
  • Схооф заявив, що Україна є частиною євроатлантичної родини.

Президент України прибув до Гааги 24 червня. Відомо, що Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів.

Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу.

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Зеленський прибув до Гааги

Журналісти повідомили, що перша зустріч Володимира Зеленського в Гаазі відбулася з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом в офіційній резиденції.

Кадри першої зустрічі Зеленського в Гаазі: дивіться відео 24 Каналу

 

Україна – частина родини, яку ми називаємо євроатлантичною,
– заявив Схооф.

Зустріч Зеленського зі Схоофом: дивіться відео 24 Каналу 

 

 