24 червня, 12:47
Зеленський прибув у Гаагу: з'явилися кадри першої зустрічі з прем'єром Нідерландів
Основні тези
- Президент України Зеленський прибув до Гааги 24 червня та зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.
- Схооф заявив, що Україна є частиною євроатлантичної родини.
Президент України прибув до Гааги 24 червня. Відомо, що Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів.
Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу.
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Зеленський прибув до Гааги
Журналісти повідомили, що перша зустріч Володимира Зеленського в Гаазі відбулася з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом в офіційній резиденції.
Кадри першої зустрічі Зеленського в Гаазі: дивіться відео 24 Каналу
Україна – частина родини, яку ми називаємо євроатлантичною,
– заявив Схооф.
Зустріч Зеленського зі Схоофом: дивіться відео 24 Каналу