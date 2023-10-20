Зеленський і Залужний прибули на Херсонщину: на військовій нараді говорили про Авдіївку

Президент України відвідав Херсонську область, де зустрівся із прикордонниками-розвідниками. Також глава держави провів військову нараду із Залужним щодо ситуації на основних ділянках фронту.

Президент Зеленський 20 жовтня відвідав Херсонщину. Там він провів нараду з прикордонниками щодо ситуації у прифронтових регіонах.

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Вітання із Днем ДПСУ

Глава держави привітав прикордонників-розвідників з їхнім професійним святом та вручив державні нагороди.

Велику роботу роблять наші прикордонники-розвідники, велику службу несуть – міцну службу. Двадцять років, із яких майже 10 років – це війна проти окупанта. Дякую за ваше служіння Україні й українцям!

– наголосив лідер України.

Глава держави нагородив прикордонників / Фото Офіс Президента

Провів нараду із Залужним

Також президент Зеленський разом із Головнокомандувачем Валерієм Залужним провів нараду з військовими.

У ній взяли участь також начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України Юрій Содоль, командувач ОСУВ "Одеса" Андрій Гнатов.

Зеленський провів Ставку на Херсонщині / Фото Офіс Президента

Глава держави заслухав доповідь Залужного щодо загальної оперативної ситуації на передовій, забезпечення українських захисників зброєю та боєприпасами.

Під час Ставки ключовим питанням обговорення були оборонні дії на Сході – біля Авдіївки та на Куп'янському напрямку та наступальні операції на Півдні.

Так, президенту доповіли про невдалі спроби штурмів Авдіївки з боку противника, які призвели до величезних втрат росіян в особовому складі та техніці.