Володимир Зеленський прибув у Німеччину: які зустрічі заплановані
Джерело:телеграм Офісу Президента
Володимир Зеленський 11 липня почав робочий візит у Німеччину. Президент має зустрітись з німецьким лідером Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлеркою Ангелою Меркель.
Офіційний дводенний робочий візит до Німеччини почався 11 липня. Він триватиме 2 дні.
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Володимир Зеленський зустрінеться зі Штайнмаєром та Меркель
Володимир Зеленський вже прибув до Німеччини. У нього заплановані зустрічі з:
- президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром;
- канцлером Німеччини Ангелою Меркель;
- головою Християнсько-демократичного союзу, прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом.
У ОП розповідали, що президент поїде в Німеччину, щоб вирішити кілька питань. Зокрема мовитиметься про посилення ролі Німеччини в нормандському форматі та у встановленні миру на Донбасі.
Також мають поговорити про "Північний потік-2". Президент наголосить на важливості зупинки будівництва газогону.
Він везе аргументи, які мають переконати в тому, що цей трубопровід шкодить як Україні, так і європейським країнам,
– заявив прессекретар президента Никифоров.
До речі, у Німеччині повідомили, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель говоритиме з президентом Володимиром Зеленським про Росію, Донбас та реформи. Зустріч політиків запланована на 12 липня.
До речі, за останніми повідомленнями ЗМІ, Німеччина напрацювала варіанти компенсації Україні за "Північний потік-2".
Ба більше, німецьке видання Handelsblatt повідомило, що газопровід в обхід України завершений уже на 98%. Будівництво російського проєкту можуть завершити вже в серпні 2021 року.
Що передувало візиту президента у Німеччину
- Ангела Меркель запросила Володимира Зеленського у Берлін.
- Російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що мета запрошення Зеленського – поверхнева. Він вважає, що канцлерка Ангела Меркель чудово розуміє, яких збитків зазнає Україна через "Північний потік-2", тому намагається залагодити ситуацію.
- Відомо, що Ангела Меркель складе повноваження вже восени. Вона була канцлеркою Німеччини протягом 16 років.