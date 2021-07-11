Володимир Зеленський прибув у Німеччину: які зустрічі заплановані

Володимир Зеленський 11 липня почав робочий візит у Німеччину. Президент має зустрітись з німецьким лідером Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлеркою Ангелою Меркель.

Офіційний дводенний робочий візит до Німеччини почався 11 липня. Він триватиме 2 дні.

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Володимир Зеленський зустрінеться зі Штайнмаєром та Меркель

Володимир Зеленський вже прибув до Німеччини. У нього заплановані зустрічі з:

президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром;

канцлером Німеччини Ангелою Меркель;

головою Християнсько-демократичного союзу, прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом.

У ОП розповідали, що президент поїде в Німеччину, щоб вирішити кілька питань. Зокрема мовитиметься про посилення ролі Німеччини в нормандському форматі та у встановленні миру на Донбасі.

Також мають поговорити про "Північний потік-2". Президент наголосить на важливості зупинки будівництва газогону.

Він везе аргументи, які мають переконати в тому, що цей трубопровід шкодить як Україні, так і європейським країнам,

– заявив прессекретар президента Никифоров.

До речі, у Німеччині повідомили, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель говоритиме з президентом Володимиром Зеленським про Росію, Донбас та реформи. Зустріч політиків запланована на 12 липня.

Німеччина виступає за запуск "Північного потоку-2". Однак німецький уряд запевняє, що хоче, аби Україна продовжувала транзитувати газ після початку роботи газопроводу.

До речі, за останніми повідомленнями ЗМІ, Німеччина напрацювала варіанти компенсації Україні за "Північний потік-2".

Ба більше, німецьке видання Handelsblatt повідомило, що газопровід в обхід України завершений уже на 98%. Будівництво російського проєкту можуть завершити вже в серпні 2021 року.

Що передувало візиту президента у Німеччину