Зеленський прибув у Париж і зустрівся з Макроном

14 травня 2023, 22:45
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Президент Володимир Зеленський 14 травня прибув з візитом до Парижа. Там він вже зустрівся з французьким лідером Емануелем Макроном.

До цього глава держави був у Берліні. Там він бачився з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Зеленський зустрівся з Макроном

Пізно ввечері 14 травня Зеленський прибув до Єлисейського палацу, де зустрівся з Макроном.

Зеленський прилетів у Париж / Фото Офісу Президента

 

Раніше в адміністрації президента Франції повідомляли, що під час зустрічі Макрон підтвердить військову та гуманітарну підтримку України з боку його країни.


Зеленський зустрівся з Макроном / Скриншот з відео

Париж. З кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Зв'язок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин,
 – написав Зеленський перед приїздом.

Дивіться відео зустрічі президентів Франції та України

Пізніше на сторінці президента з'явилося відео зустрічі.

"Україна та Франція разом захищають свободу й безпеку Європи! Щодня ми наближаємо мир для всіх українців та європейців", – зазначив Зеленський.

Зеленський прилетів у Францію: відео

Варто зауважити, що в аеропорту його зустріли прем'єр-міністерка Елізабет Борн та міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Зеленського зустріла прем'єрка Франції: відео

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Коротко про візит Зеленського до Берліна

  • Про візит президента Володимира Зеленського до Берліна стало відомо з його твіттера. Однак жодних деталей щодо поїздки глава держави не надав.
  • Це була його перша поїздка до Німеччини з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
  • Під час візиту організували безпрецедентні заходи безпеки. Відео із зустрічі Зеленського та Шольца можна переглянути за посиланням.
  • Варто зауважити, що під час брифінгу в Берліні Зеленський заявив, що у 2023 році партнери України можуть зробити кроки, спрямовані на незворотну поразку Росії. Окрім цього, президент подякував за найбільший пакет військової допомоги.
  • Мовиться про нову військову допомогу від Німеччини загальною вартістю 2,7 мільярда євро. Зокрема, у пакет увійдуть бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T.

Автор: Ольга Котів