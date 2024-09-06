Зеленський прибув з візитом в Італію

Президент України перебуває із візитом в Італії. Володимир Зеленський візьме участь у низці заходів, а також зустрінеться із прем'єркою Мелоні.

Раніше глава держави побував у Німеччині. Він уперше взяв участь у засіданні "Рамштайн".

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Поїздка в Італію

Як і було заплановано, опісля відвідин зустрічі міністрів оборони десятків країн світу, президент полетів до Італії.

Тут він побуває на Міжнародному економічному форумі "Амброзетті". Передбачається, що Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та проведе переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні.

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До слова, на "Рамштайні" західні союзники оголосили Україні нову військову допомогу.

США поставлять новий пакет допомоги на 250 мільйонів доларів, до якого увійдуть артилерійські снаряди, антитанкова зброя, зброя проти літаків та запчастини для військового обладнання. Канада анонсувала постачання 80 840 моторів до авіаційних ракет CRV-7, 1 300 боєголовок, 960 кулеметів C6, 10 500 пістолетів калібру 9 мм, запчастини для БТР та 10 "швидких".

Німеччина поставить Україні 12 самохідних гаубиць і разом з Данією та Нідерландами передасть 77 танків Leopard 1A5.