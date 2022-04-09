Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом українським полковникам

9 квітня 2022 , 16:53
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Джерело:

Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський вирішив присвоїти військове звання бригадного генерала трьом українським полковникам. Відповідний указ глава держави підписав 9-го квітня.

Указ Зеленського про присвоєння звання бригадного генерала українським полковникам з'явився на сайті Офісу Президента.

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Глава держави присвоїв військове звання бригадного генерала:

  • полковнику Громову Олексію Олексійовичу – заступнику начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
  • полковнику Коваленку Олексію Олександровичу – начальнику Центрального управління зв’язку та кіберборотьби Генерального штабу Збройних Сил України;
  • полковнику Острянському Євгенію Вікторовичу – начальнику Головного управління оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України.

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Автор: Михайло Гема