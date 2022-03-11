Зеленський присвоїв звання Героя України 13 українським захисникам

11 березня 2022 , 00:22
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Українська армія у війні з російськими окупантами демонструє фантастичну відвагу та майстерність. Завдяки нашим героям план ворога про швидке захоплення України повністю провалився.

Ппрезидент України Володимир Зеленський підписав декілька важливих указів. Серед них – присвоєння звання Героя України 13 українським захисникам.

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Звання Героя України присвоєно:

  • підполковнику Літуну Андрію Миколайовичу (посмертно). Загинув, прикриваючи наших військових і героїчно стимуючи наступ ворога.
  • капітану Корпану Олександру Богдановичу (посмертно). Врятував наших бійців та цивільні житлові будинки, відвівши від них падаючий літак.
  • молодшому лейтенанту Блосі Юрію Ігоровичу (посмертно).  У боях в Миколаївській області героїчно захищав побратимів, рятуючи їхнє життя.
  • старшому сержанту Івашку Андрію Олександровичу (посмертно). Під час ракетного обстрілу ціною власного життя особисто давав інформацію щодо дій ворога.
  • молодшому сержанту Волкову Євгену Володимировичу (посмертно). За мужність та героїзм під час евакуації поранених в Донецькій області, за порятунок наших військових.
  • генералу-майору Ніколюку Віктору Дмитровичу. Уміло керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова.
  • полковнику Ході Леоніду Олексійовичу. За період війни під його командуванням було знищено більше 50 машин противника.
  • підполковнику Пономаренку В'ячеславу Анатолійовичу. Завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та військових ворога у місті Гостомель.
  • підполковнику Яковенку Олександру Олексійовичу. Вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад та продовжив успішно боронити Донецьку область.
  • майору Бові Євгену Петровичу. За героїчну оборону Маріуполя і утримання позицій у постійних атаках ворога.
  • капітану Боєчку Василю Васильовичу. За надзвичайно успішну ліквідацію техніки і живої сили ворога.
  • сержанту Морозу Олегу Романовичу. Завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області.
  • матросу Самофалову Валерію Михайловичу. В одному бою, вперше в історії цією війни збив одразу 3 гвинтокрили ворога.

Дивіться повну версію звернення Володимира Зеленського

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська