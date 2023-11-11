"Разом ми щонайменше вдвічі сильніші": Зеленський привітав Дуду з Днем незалежності Польщі

11 листопада – День незалежності Польщі. Володимир Зеленський поговорив з Анджеєм Дудою та привітав його та весь польський народ зі святом.

Глава держави наголосив, що незалежність України завжди буде сильною опорою для свободи Польщі. Привітав він Анджея Дуду та всю Польщу з допомогою відеозв'язку.

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Українці і поляки об'єднані спільною метою, – Зеленський

Наші народи – разом з усією Європою – пройшли великий шлях, і завжди, коли ми були по один бік, ми змінювали історію на краще. Дивовижні речі можливі, якщо українці й поляки об'єднані спільною метою. Як у битвах під Оршею й Замостям, так і зараз, у битві, що триває заради свободи України, а отже, Польщі. Ми виграємо цю битву, бо цінуємо одне одного,

– наголосив президент.

Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності: дивіться відео

Володимир Зеленський запевнив, що українці завжди будуть вдячними народові Польщі за ту допомогу, яку вони надали у важкі для нас часи. Тоді, коли ми протистояли російській агресії.

"Я вдячний, що польські серця відчули ритм українських сердець саме тоді й так, як це було потрібно. Я вдячний, що для польського народу такі цінності, як честь, свобода й солідарність, є справді фундаментальними. І вдячний за спокій та повагу до всіх наших людей, яких ви прихистили, поділившись теплом польського дому", – додав президент.

Також, спілкуючись з Анджеєм Дудою, глава держави відзначив важливість відносин України та Польщі. Адже це одна з основ єдності Європи.

Єдність Європи – наш спільний інтерес – може бути потужною лише тоді, коли одна з її основ – це союзництво між українською та польською волею, коли ми разом, коли ми разом і у Євросоюзі, і в НАТО, і в усі визначальні моменти нашої спільної історії. Разом ми щонайменше вдвічі сильніші,

– зазначив Зеленський.

Глава польської держави наголосив, що Польща надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з агресією з боку Росії. А також на шляху до членства як у НАТО, так і в Євросоюзі. Анджей Дуда також привітав Володимира Зеленського з рішенням Єврокомісії. Воно стосується початку переговорів про вступ нашої держави до ЄС.

Вітаю вас із цим поступом і з тим, що попри складну військову ситуацію ви реалізуєте чергові вимоги на шляху до Європейського Союзу,

– наголосив Дуда.

Він додав, що Польща не лише вболіває за Україну. Вона підтримує та підтримуватиме наші прагнення вступити до ЄС.