Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах
- Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі і висловив сподівання на плідну співпрацю.
- Кароль Навроцький переміг у другому турі виборів, отримавши 50,89% голосів, і підписав угоду з ультраправою "Конфедерацією" про блокування вступу України до НАТО.
Володимир Зеленський написав привітання новому президенту Польщі Каролю Навроцькому. Український лідер зазначив, що розраховує на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з її очільником.
Про це пише 24 Канал з посиланням на його пост в Х.
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Зеленський звернувся до нового президента Польщі
У своєму привітанні Володимир Зеленський зазначив, що Польща є опорою для регіональної та загальноєвропейської безпеки. Також, за його словами, країна має сильний голос, що захищає свободу і гідність для кожної нації.
Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру,
– зазначив президент України.
Кароль Навроцький, представник партії "ПіС" та опозиційний кандидат, здобув перемогу на виборах під час другого туру. Він обійшов свого конкурента Рафала Тшасковського та отримав 50,89% голосів. Центральна виборча комісія офіційно визнала Навроцького новообраним президентом Польщі.
Раніше Кароля Навроцького з перемогою привітав чинний лідер країни Анджей Дуда. Він зазначив, що Навроцький переміг у непростій, але мужній боротьби за право змінювати Польщу. Дуда також подякував громадянам за присутність на виборах та їхню відповідальність.
До слова, Навроцький підписав угоду з ультраправою "Конфедерацією", аби отримати підтримку від виборців її лідера. У ній ішлося, що коли він стане президентом, то Польща блокуватиме вступ України до НАТО.