Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах

Володимир Зеленський написав привітання новому президенту Польщі Каролю Навроцькому. Український лідер зазначив, що розраховує на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з її очільником.

Про це пише 24 Канал з посиланням на його пост в Х.

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Зеленський звернувся до нового президента Польщі

У своєму привітанні Володимир Зеленський зазначив, що Польща є опорою для регіональної та загальноєвропейської безпеки. Також, за його словами, країна має сильний голос, що захищає свободу і гідність для кожної нації.

Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру,

– зазначив президент України.

Кароль Навроцький, представник партії "ПіС" та опозиційний кандидат, здобув перемогу на виборах під час другого туру. Він обійшов свого конкурента Рафала Тшасковського та отримав 50,89% голосів. Центральна виборча комісія офіційно визнала Навроцького новообраним президентом Польщі.

Раніше Кароля Навроцького з перемогою привітав чинний лідер країни Анджей Дуда. Він зазначив, що Навроцький переміг у непростій, але мужній боротьби за право змінювати Польщу. Дуда також подякував громадянам за присутність на виборах та їхню відповідальність.

До слова, Навроцький підписав угоду з ультраправою "Конфедерацією", аби отримати підтримку від виборців її лідера. У ній ішлося, що коли він стане президентом, то Польща блокуватиме вступ України до НАТО.