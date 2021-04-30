Ні на мить не втрачають пильності, – Зеленський привітав прикордонників зі святом

В Україні 30 квітня відзначають День прикордонника. Президент Володимир Зеленський привітав винуватців свята. Він нагадав, що саме українські прикордонники першими зустріли й дали відсіч ворогу у 2014 році.

​​Зеленський написав, що прикордонники зустрічають із усмішкою усіх громадян, які повертаються з-за кордону та бажаних гостей. Натомість всім ворогам завжди готові пояснити, що відоме побажання з дорожнього знака "Нехай щастить" має й іншу, неофіційну версію.

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Прикордонники не втрачають пильності

Зеленський відзначив, що у день свого професійного свята, прикордонники ні на мить не втрачають пильності та вірності присязі.

Тому всім, кого ми не запрошували й кого не раді бачити, краще не мати справу з нашими мужніми хлопцями та дівчатами в зелених беретах... Відповідальність місії та значення Держприкордонслужби для безпеки України найкраще демонструють цифри. Це 6992 кілометри та 982 метри державного кордону України,

– наголосив Зеленський.

За словами глави держави, ці цифри з першого дня навчання до останньої миті свого життя знає кожен український прикордонник. Президент зазначив, що Україна ніколи не погодиться зменшити їх навіть на 1 міліметр та не заспокоїться, допоки деякі ділянки кордону перебувають під окупацією.

Наостанок Зеленський побажав прикордонникам та їх родинам міцного здоров’я, достатку та миру.

До свята Зеленський також нагородив 11 прикордонників державними нагородами. Зокрема, орденом Данила Галицького, медалями "За військову службу", "Захиснику вітчизни", "За працю та звитягу".

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