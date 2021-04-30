Ні на мить не втрачають пильності, – Зеленський привітав прикордонників зі святом

В Україні 30 квітня відзначають День прикордонника. Президент Володимир Зеленський привітав винуватців свята. Він нагадав, що саме українські прикордонники першими зустріли й дали відсіч ворогу у 2014 році.
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Зеленський написав, що прикордонники зустрічають із усмішкою усіх громадян, які повертаються з-за кордону та бажаних гостей. Натомість всім ворогам завжди готові пояснити, що відоме побажання з дорожнього знака "Нехай щастить" має й іншу, неофіційну версію.
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Прикордонники не втрачають пильності
Зеленський відзначив, що у день свого професійного свята, прикордонники ні на мить не втрачають пильності та вірності присязі.
Тому всім, кого ми не запрошували й кого не раді бачити, краще не мати справу з нашими мужніми хлопцями та дівчатами в зелених беретах... Відповідальність місії та значення Держприкордонслужби для безпеки України найкраще демонструють цифри. Це 6992 кілометри та 982 метри державного кордону України,
– наголосив Зеленський.
За словами глави держави, ці цифри з першого дня навчання до останньої миті свого життя знає кожен український прикордонник. Президент зазначив, що Україна ніколи не погодиться зменшити їх навіть на 1 міліметр та не заспокоїться, допоки деякі ділянки кордону перебувають під окупацією.
Наостанок Зеленський побажав прикордонникам та їх родинам міцного здоров’я, достатку та миру.
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