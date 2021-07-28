Зеленський привітав українців з річницею Хрещення Київської Русі – України: відео

В Україні 28 липня 2021 року відзначають 1033 рік з дня Хрещення Русі. З нагоди свята до українців звернувся і президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що історія християнства у Східній Європі розпочалась саме в Києві.

Глава держави наголосив, що це – офіційна, але головна – історично справедлива назва цього свята. Акцент, розповів Зеленський, на нерозривному зв'язку між Київською Руссю та Україною.

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У Києві розпочалась історія християнства у Східній Європі

Україна є спадкоємницею однієї з наймогутніших держав середньовічної Європи. В її столиці, яка є столицею сучасної України, розпочалась історія християнства у Східній Європі,

– зазначив Зеленський.

Цього не треба доводити якимось фактами, каже президент, адже історія увіковічена в камені та металі. "Щоб зануритись в історію власної державності, достатньо кількох поїздок на метро", – додав президент.

Президент згадав найвизначніші святині України

Мовиться не лише про Київ, а й про всю Україну. Президент розповів про найвизначніші храми столиці, а також святині, які прикрашають українські регіони.

Це одна з речей, яка свідчить, що всі українці, з будь-якого куточка України – це один великий народ. Ці слова – не данина кон'юнктурі, а данина правді та справедливості. Київська Русь – мати нашої історії,

– сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що її спадкоємцями є 24 українські області та Крим. Президент зауважив, що "двоюрідним племінникам та дуже далеким родичам не потрібно зазіхати на цей спадок".

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Президент закликав відновити зруйноване та повернути захоплене

Глава держави зауважив, що головне завдання зараз, що збудовано – не втратити, що зруйновано – відновити, а що захоплено – повернути і все це зберегти.

Пам'ятаємо про минуле, діємо сьогодні, думаємо про майбутнє. З Днем Хрещення Київської Русі – України,

– завершив своє звернення президент.

Дивіться відео звернення президента Зеленського:

З 2008 року Хрещення Київської Русі – України відзначають щорічно у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.