Зеленський привітав можливість виробництва швейцарських поїздів і трамваїв в Україні

Читать новость на русском

Укрзалізниця та швейцарська компанія Stadler CIS 7 травня підписали Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво. Президент Володимир Зеленський привітав це рішення.

Джерело:

Офіс Президента

І відзначив, що Україна всіляко зацікавлена в такій співпраці. Про це він заявив під час зустрічі з головою правління Stadler CIS AG Петером Хрістофом Шпулером та генеральним директором компанії Александром Люфтом.

До теми Україна домовилася про локалізацію виробництва швейцарських поїздів

Зеленський привітав співпрацю Укрзалізниці з компанією Stadler

Володимир Зеленський привітав підписання Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво між Укрзалізницею та компанією Stadler. За його словами, Україна всіляко підтримує такі інвестиції в нашу країну.

Україна зацікавлена у подібній співпраці, і ми обговорювали такі можливості під час офіційного візиту до України президента Швейцарської Конфедерації,
– відзначив глава держави.

Офіс Президента повідомив, що наразі Stadler шукатиме майданчик для будівництва заводу з виробництва рухомого складу приміських потягів і міських трамваїв.

Наступними кроками буде:

  • трансфер технологій;
  • навчання працівників для забезпечення якості продукції, яка б відповідала стандартам компанії.

Цей завод орієнтуватиметься на внутрішнього українського споживача й участь у тендерах, а також на експорт продукції до інших держав.

Крім цього, співпраця зі швейцарською компанією сприятиме реалізації проєкту якісного приміського залізничного сполучення City Express, перший етап якого має бути втілений у Києві, Дніпрі й Харкові.

Локалізація виробництва швейцарських поїздів в Україні: головне

  • Укрзалізниця та швейцарська компанія Stadler CIS AG 7 травня 2021 року уклали меморандум про співпрацю та локалізацію в Україні виробництва її пасажирського рухомого складу.
  • Перемовини пройшли за участю представників Офісу Президента, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства інфраструктури України.
  • Згідно з меморандумом, обидві сторони докладатимуть зусиль для розвитку пасажирських залізничних перевезень в Україні та для залучення фінансування.
  • За словами виконувача обов'язків голови Укрзалізниці Івана Юрика, це допоможе залучати додаткові гроші в економіку та розвиток важкої промисловості України.