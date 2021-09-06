Зеленський привітав українських іудеїв з Новим роком

Президент Володимир Зеленський звернувся до єврейської громади України. Він привітав іудеїв зі святом Рош-Гашана або ж Новим роком.

Глава держави звернув увагу на те, що багатовікова традиція збирає їхні родини у ці святкові дні разом. Він наголосив, що це – величне свято й водновчас час для глибоких роздумів про власні вчинки.

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Крім цього, Зеленський зауважив, що це й час для усвідомленого прагнення про зміни на краще та підготовки до сповненого добрими справами нового року.

Єврейська громада є невід'ємною частиною українського культурного, громадського і релігійного життя,

– підкреслив політик.

"Бажаю вам міцного здоров'я, добробуту та успіхів. Нехай Всевишній у Книзі Життя запише вам гарний і солодкий рік", – підсумував президент.

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