Зеленський привітав українських іудеїв з Новим роком
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський звернувся до єврейської громади України. Він привітав іудеїв зі святом Рош-Гашана або ж Новим роком.
Глава держави звернув увагу на те, що багатовікова традиція збирає їхні родини у ці святкові дні разом. Він наголосив, що це – величне свято й водновчас час для глибоких роздумів про власні вчинки.
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Крім цього, Зеленський зауважив, що це й час для усвідомленого прагнення про зміни на краще та підготовки до сповненого добрими справами нового року.
Єврейська громада є невід'ємною частиною українського культурного, громадського і релігійного життя,
– підкреслив політик.
"Бажаю вам міцного здоров'я, добробуту та успіхів. Нехай Всевишній у Книзі Життя запише вам гарний і солодкий рік", – підсумував президент.
Рош га-Шана у 2021 році в Україні: основне
- Щороку тисячі паломників прибувають в Україну, аби відсвяткувати юдейський новий рік. Вони приїжджають в Умань, до могили Цадика Бахмана.
- Бахмана вважають основоположником брацлавського хасидизму, тому щороку на Новий рік приїжджають, аби віддати йому шану.
- У 2021 році місто може відвідати приблизно 50 тисяч хасидів. Поліція посилено нестиме службу в Умані до Рош га-Шана.