Зеленський привітав з Днем науки й згадав вчених, якими пишається Україна

Володимир Зеленський привітав українців з Днем науки. Він побажав усім працювати так, аби ця сфера у країні завжди була сферою найбільшої уваги.
Глава держави назвав символічним те, що 15 травня в Україні відзначають одразу 2 свята – День Європи та День науки. Мовляв, обидва вони – про прогрес.
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Зеленський наголосив, що українська наука завжди була й буде для держави надважливою. До того ж, не тільки завдяки світовій славі, яку вже принесла.
А насамперед тому, що робота наших науковців, їхні винаходи та відкриття дають реальну користь і служать саме нашому народу та нашій країні,
– підкреслив він.
Президент додав, що українців служать безпеці й конкурентоспроможності суспільства, ефективності інституцій. Особливо це відчувається, зокрема, у час війни.
Глава держави зазначив, що є чимало науковців, якими пишається країна. Мовиться про вчених, конструкторів, інженерів, винахідників та акедеміків.
Науковці, яких згадав Зеленський
- Володимир Вернадський;
- Іван Пулюй;
- Володимир Симиренко;
- Олександр Богомолець;
- Ілля Мечников;
- Микола Амосов;
- Олег Антонов;
- Ігор Сікорський;
- Сергій Корольов;
- Борис Патон.
Український президент зауважив, що саме ім'я Патона з 2022 року носитиме Національна премія в галузі науки і техніки.
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"Впевнений, що й надалі українські імена гордо звучатимуть у розмовах про світову науку", – підсумував глава держави.