Україна побачить світло перемоги на Сході, Півдні та в Криму: великоднє вітання Зеленського

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. Він відзначив, що це свято – символ перемоги: добра, правди, життя.

16 квітня українці відзначають Великдень. З цим великим святом громадян нашої держави привітав президент Володимир Зеленський. У своєму вітанні він зазначив, що 24 лютого 2022 року Росія принесла разом з повномасштабною війною смерть, біль та морок. Водночас почалося пробудження нашої нації, наша боротьба.

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Темрява не затьмарила нас

Темрява не змогла затьмарити наш дух, прагнення волі, любов до рідної землі та готовність її захищати,

– підкреслив він.

Глава держави додав, що нам вдалося зберегти світло всередині себе. Ми здолали паніку, страх, міжусобиці та чвари. Ми змогли об'єднатися.

Як зазначив глава держави, цьогоріч усі моляться за те, щоб Україна вистояла та перемогла. Ми не лише очікуємо на це, а й самі здобуваємо та творимо цю перемогу. За 417 днів повномасштабного вторгнення ми пройшли чималий шлях. Але, підкреслює президент, попереду в нас "чи не найважча з вершин", але ми зможемо подолати і її.

Привітання Зеленського з Великоднем: дивіться відео

"І разом зустрінемо свій світанок. Коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі. На всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Наш прапор замайорить на берегах Азовського моря і Сіверського Дінця, над териконами та Ай-Петрі. Сонце засяє на Півдні, сонце засяє на Сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце у мирному синьому небі, і це – світло справедливості", – підкреслив він.

Президент додав, що це буде світло возз'єднання людей і сімей. Усіх українців. Тих, хто на фронті, та тих, хто допомагав у тилу. Це буде сяйво усмішок переможців та їхніх родин. Блиск бойових орденів наших героїв, котрі повернуться. А також блиск щасливих очей батьків, дітей, коханих і близьких, які дочекаються.

Це світло відродження. Відбудова того, що знищив і понівечив окупант. Відбудова нашої прекрасної країни, яка в майбутньому стане ще прекраснішою,

– додав він.

Глава держави зазначив, що це буде світло істини та правди, торжество закону та правосуддя. Володимир Зеленський додав, що світ бачить нашу відвагу та незламність, а ворог – силу та рішучість. Тож, Україна побачить світло перемоги.

Президент наголосив, що ми пам'ятаємо кожного, хто не з нами та віддав своє життя за Україну. Ми просимо у Бога упокоїти їхні душі. Водночас ми віримо у кожного, хто продовжує стояти задля оборони Батьківщини. І ми просимо, щоб Бог захистив їх і вберіг.

Володимир Зеленський додав, що ми з усіх сил боремося за свою землю та просимо, щоб небесні сили цьому посприяли.