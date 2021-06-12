Володимир Зеленський привітав Єлизавету ІІ з офіційним днем народження королеви Великої Британії. Український президент висловив сподівання, що стратегічне партнерство України та Британії буде на користь обом народам.
Слова привітання королеві Єлизаветі ІІ, всій королівській родині та народу Зеленський розмістив у мережі.
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Зеленський привітав Єлизавету ІІ
Щирі вітання Її Величності королеві Єлизаветі II, королівській родині та британському народу з нагоди офіційного дня народження королеви. Бажаємо міцного здоров'я, натхнення, миру, гармонії й процвітання,
– зазначив президент України.
Крім того, Зеленський висловив побажання, аби стратегічне партнерство України та Великої Британії йшло на користь обом народам.Нагадаємо, президент привітав Єлизавету ІІ з днем народження й у день, коли вона народилася.Тоді Зеленський зазначив, що королева – символ мужності, віри та відданості. Довідка. Відповідно до традиції, день народження королеви у Великій Британії відзначають двічі: 21 квітня, коли фактично народилася Єлизавета II, а також у другу суботу червня.
70-річчя правління Єлизавети II: що відомо
- У 2022 році буде 70 років з того дня, коли Єлизавету II проголосили королевою.
- Велика Британія вже почала підготовку до цієї дати. У річницю з дня коронації Її Величності оприлюднили програму заходів, які заплановані на 2 – 5 червня 2022 року. Грандіозні події заплановані по всьому Сполученому королівстві.