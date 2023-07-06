Зеленський приїхав у Болгарію: яка ціль візиту

Президент Володимир Зеленський 6 липня здійснює черговий іноземний візит. Глава держави прибув у Болгарію.

Президент планує провести ґрунтовні переговори з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, а також зустрітися з президентом Руменом Радевим.

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Зеленський зустрінеться з прем'єром і президентом Болгарії

Крім того, Зеленський планує зустрітися з болгарськими урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами. Також президент повідомив мету поїздки в Болгарію.

Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація Формули миру,

– зазначив Зеленський.

Про те, що Зеленський має відвідати Болгарію стало відомо ще 4 липня. Водночас у Болгарії перепросили через те, що стався витік інформації про поїздку українського президента.

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що шкодує про витік інформації щодо візиту Зеленського. Відповідну інформацію тримали в таємниці з міркувань безпеки. Водночас Тагарев 5 липня підтвердив візит лідера України.

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