Зеленський приїхав у Болгарію: яка ціль візиту
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський 6 липня здійснює черговий іноземний візит. Глава держави прибув у Болгарію.
Президент планує провести ґрунтовні переговори з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, а також зустрітися з президентом Руменом Радевим.
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Зеленський зустрінеться з прем'єром і президентом Болгарії
Крім того, Зеленський планує зустрітися з болгарськими урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами. Також президент повідомив мету поїздки в Болгарію.
Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація Формули миру,
– зазначив Зеленський.
Про те, що Зеленський має відвідати Болгарію стало відомо ще 4 липня. Водночас у Болгарії перепросили через те, що стався витік інформації про поїздку українського президента.
Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що шкодує про витік інформації щодо візиту Зеленського. Відповідну інформацію тримали в таємниці з міркувань безпеки. Водночас Тагарев 5 липня підтвердив візит лідера України.
Яка в Болгарії позиція щодо війни Росії проти України
- Від початку повномасштабного вторгнення Болгарія надає Україні гуманітарну допомогу. Водночас про військову допомогу болгарського уряду було вкрай мало інформації. Зокрема, у ЗМІ була інформація, що Болгарія допомагає українській армії з ремонтом техніки, а також, ймовірно, передала зброї на 1 мільярд доларів.
- Наприкінці 2022 року парламент Болгарії остаточно ухвалив рішення про постачання зброї Україні. Болгарія вирішила офіційно допомогти Україні зі стрілецькою зброєю і боєприпасами. Зазначимо, що на тлі дефіциту боєприпасів допомога снарядами не менш важлива, аніж передача бронетехніки.
- Так, у ЗМІ з'явилася інформація, що Болгарія планує відновити виробництво радянських 122-міліметрових артилерійських боєприпасів для ЗСУ.
- Нещодавно Комітет з питань зовнішньої політики парламенту Болгарії схвалив проєкт декларації щодо підтримки вступу України в НАТО.