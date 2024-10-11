Зеленський приїхав до Німеччини і зустрівся із Шольцом: основні заяви

Володимир Зеленський продовжує важливі закордонні візити. Зокрема, він зустрівся із канцлером Німеччини.

Український лідер 11 жовтня прибув до Німеччини. Там він зустрівся із Олафом Шольцом.

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Основні заяви Шольца та Зеленського