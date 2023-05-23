Зеленський відвідав лінію фронту біля Мар'їнки та Вугледара: яка мета візиту

Сьогодні, 23 травня, у день морської піхоти ВМС ЗСУ Володимир Зеленський приїхав на передову. Президент особисто привітав воїнів зі святом.

Український лідер опублікував відповідні фото та подякував бійцям морської піхоти за службу.

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Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну,

– повідомив президент.

Зеленський зустрівся з морськими піхотинцями на передовій / Фото ОП

Зеленський побував під Вугледаром

В Офісі президента уточнили, що Зеленський був у смузі оборони Вугледар – Мар'їнка на Донеччині.

Смуга оборони Вугледар – Мар'їнка в Донецькій області. Нагородив найміцніших. Вшанували пам'ять найкращих. Хочеться побажати нашим воїнам берегти своє життя. Адже від їхнього життя залежить життя України,

– зазначив президент.

Президент відвідав лінію фронту поблизу Мар'їнки та Вугледара: відео

"Ворог відчуває міць воїнів"

Морські піхотинці, як наголосив глава держави, підготовлені до дій на суші, з моря та з повітря, успішно виконують складні завдання.

Президент особисто вручив нагороди бійцям / Фото ОП

"Мотивовані, сильні, відважні. Ворог потужно відчуває міць наших воїнів. Дякую, що бороните рідну землю! Завжди пам'ятатимемо героїв, які віддали життя заради майбутнього нашої держави. Слава морській піхоті України! Слава Україні!", – зазначив президент.

Зеленський відзначив високу підготовленість бійців / Фото ОП

День морської піхоти в Україні щороку відзначають 23 травня.

У День морської піхоти України 23 травня миколаївські морпіхи підняли свій прапор біля будівлі міськради.

Підняття прапора біля міськради Миколаєва / Фото Суспільне

До вітань морських піхотинців долучився також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, опублікувавши потужний ролик роботи бійців.

Дякую українським морпіхам за професійність, стійкість та витривалість. Ви мужньо бороните нашу державу від російських окупантів, виконуючи найскладніші завдання на землі, на морі та у повітрі. Вірні завжди! З Днем морської піхоти України!,

– зазначив головнокомандувач.