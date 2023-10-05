Зеленський приїхав на саміт Європейської політичної спільноти у Гранаді

Президент України 5 жовтня прибув до Гранади, що в Іспанії. Він бере участь у саміті Європейської політичної спільноти.

За словами Володимира Зеленського, Україна нарівні з іншими націями "у нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки та стабільності на континенті". Він додав, що буде робота у спільних форматах, а також важливі двосторонні зустрічі.

Читайте також Путін вирішив йти вперед, він заблокує будь-яку угоду, – Зеленський про переговори з Росією

Що у пріоритеті на саміті

Ключове для нас, особливо перед зимою, – посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати,

– зазначив президент.

Він додав, що працюють над посиленням наявної в Європі архітектури безпеки. Зокрема, мовиться про регіональну. І в України у цьому випадку є вагомі пропозиції, підкреслив глава держави.

Також він зазначив, що окрему увагу приділять Чорноморському регіону та спільній роботі задля продовольчої безпеки та захисту свободи мореплавства.

Президент підкреслив, що "цей день має бути плідним для України та всієї Європи".

Звернімо увагу, що напередодні президент США Джо Байден анонсував "велику промову". Вона стосуватиметься України.

Основна тема – військова допомога

Власне, Байден 4 жовтня виступив на брифінгу перед журналістами. Він прокоментував ситуацію з відставкою спікера Палати представників США Пола Маккарті. Глава американської держави стурбований останніми подіями у парламенті.

Мене це хвилює, але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату обох партій заявили, що вони підтримують фінансування підтримки України,

– заявив Байден.

Саме на брифінгу він і анонсував "велику промову", яка стосуватиметься важливості підтримки України. Правда, дату та час виступу він не називав. Відповідні пункти ще узгоджуються. Водночас Байден зазначив, що є інші способи допомагати нашій державі. Правда, він деталі вирішив не називати.