Зеленський прийняв главу МЗС Німеччини перед її візитом у Москву

Зеленський з Бербок обговорили безпекову ситуацію навколо України. Дійшли висновку, що подальшій ескалації можуть запобігти обмежувальні заходи. Зокрема, санкції.

До речі Німеччина зробить усе для перезапуску нормандського формату, – Бербок

Політики сподіваються, що невдовзі зможуть почати організацію чергового саміту в нормандському форматі. Зеленський наголосив, що без досягнення миру в Україні не може мовитись про безпеку Європи.

Говорили про "Північний потік-2"

Приділили увагу питанню зміцнення енергетичної безпеки України. Зеленський наголосив, що "Північний потік-2" є геополітичним проєктом та зброєю, що спрямована проти Європи. Якщо Кремль таки буде використовувати газопровід як зброю, це призведе до жорстких заходів реагування.

Окремо відзначили зміцнення енергетичної безпеки України. Зокрема, наполягали на гарантуванні довгострокового транзиту газу територією нашої держави. Не оминули тему європейської та євроатлантичної інтеграції України.



Зустріч українських політиків з Бербок / Фото ОП

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