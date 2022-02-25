Зеленський призначив Лебедя новим керівником Нацгвардії України

Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Національної гвардії України. Ним став Юрій Лебедь.

Відповідний указ про призначення Юрія Лебедя командувачем Національної гвардії України опубліковано на сайті Офісу президента.

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До цього Лебедь був виконуючим обов'язки командувача Нацгвардії. Його призначили 27 січня 2022 року після того, як у відставку подав попередній очільник НГУ Микола Балан. Сталося це після стрілянини в Дніпрі, яку відкрив нацгвардієць.

Ще перед тим генерал-лейтенант Юрій Лебідь був заступником командувача Національної гвардії України. На цю посаду його призначили 13 червня 2019 року.

Що відомо про Юрія Лебедя