Зеленський призначив новим головою Генштабу Баргилевича
Володимир Зеленський 9 лютого звернувся до українців. У своєму зверненні він призначив нового голову Генштабу ЗСУ. Ним став Анатолій Баргилевич.
Про чергові кадрові зміни у ЗСУ Володимир Зеленський повідомив ввечері 9 лютого. Він зазначив, що проводив нараду з командуванням Сил оборони та безпеки України, а також міністром оборони Рустемом Умєров.
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Замінили керівника Генштабу
За результатами нарад: перше – провів заміну керівника Генерального штабу Збройних Сил України. Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу за пропозицією Головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі,
– зазначив Зеленський.
Він додав, що 9 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також визначився з кандидатурами заступників. Глава держави підпише відповідні укази. Крім того, визначені вже заступники начальника Генштабу.
"Усі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", – додав глава держави.
Що відомо про Анатолія Баргилевича
- 9 жовтня 2023 року Анатолія Баргилевича президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. На цій посаді він запинив генерал-майора Ігоря Танцюру.
- Звання генерал-майора Анатолій Баргилевич отримав ще у 2017 році. Відомо, що військову освіту новоспечений глава Генштабу ЗСУ здобув у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.
- Ще раніше він був командувачем територіальної оборони Командування Сухопутних військ. А з 2022 року Баргилевич працював начальником штабу східного угруповання військ.
- До цього, з 2020 року він був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.
- Зауважимо, що у 2016 році Анатолія Баргилевича також нагородили орденом Данила Галицького. Цю нагороду він отримав за особистий внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави, самовідданість та високий професіоналізм, які він проявив під час виконання військового обов'язку.