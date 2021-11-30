Зеленський призначив нового начальника контррозвідки СБУ
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника контррозвідки СБУ. Ним став Олександр Поклад. Попередником Поклада на посаді був Олександр Руснак.
Олександра Руснака глава держави звільнив лише напередодні – 29 листопада. А вже наступного дня Зеленський підписав указ про призначення Поклада.
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Руснак очолював Департамент протягом 2 років
Руснак був керівником Департаменту контррозвідки протягом 2 років. Попередник Поклада на посаді – генерал-майор СБУ, доктор юридичних наук та доцент.
Що відомо про Олександра Поклада
Щодо Поклада, то він у званні підполковника був нагороджений президентом орденом "За мужність" ІІ ступеня у 2020 році. Нагородження відбулось з нагоди Дня СБУ.
Також за інформацією ЗМІ, саме Олександр Поклад керував спецоперацією із затримання полковника "Альфи" Юрія Расюка, який готував вбивство генерала СБУ Андрія Наумова.
Поклада називають і очільником спецоперації із затриманням підозрюваного у державній зраді генерала СБУ Валерія Шайтанова у квітні 2020 року.
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