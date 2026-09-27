Росіяни двічі вдарили по дата-центру у Києві, – Зеленський

Протягом останніх 7 днів російські війська здійснили одну з наймасштабніших серій повітряних атак по українських містах. Ворог масовано застосовував безпілотники, керовані авіабомби й балістику, руйнуючи житлові будинки й критичну інфраструктуру.

Як повідомив президент Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі, лише за цей тиждень окупанти випустили понад 2200 ударних дронів. Крім того, ворог застосував близько 1650 авіабомб та 38 ракет різних типів, значна частина з яких – балістичні.

Трагічні наслідки нічних ударів

Остання ніч принесла нові жертви серед цивільного населення. У Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, а в Києві жертвою удару безпілотника став чоловік.

Під масованими ударами опинилися житлові квартали, енергетичні об'єкти та інша інфраструктура одразу у восьми областях: Одеській, Харківській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Житомирській і Київській.

Окремою ціллю росіян став столичний дата-центр, по якому вранці завдали двох послідовних ударів. Внаслідок першої атаки на цей об'єкт постраждали троє людей, серед яких двоє дітей.

Зеленський показав наслідки обстрілів: дивіться відео

Заклик до глобальних партнерів

На тлі безперервного терору Україна продовжує активну роботу з міжнародними партнерами, зокрема, США, країнами Європи, Канадою, Японією та Австралією, щоб посилити захист неба.

Водночас глава держави наголосив на нестачі рішучості з боку інших впливових гравців.

Але, на жаль, не вистачає послідовно сильної позиції Китаю та Індії, Бразилії та Південної Африки, країн "двадцятки" та Глобального Півдня,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що кожна із цих держав має реальні важелі впливу на Росію і здатна допомогти наблизити справедливий мир.

Яка передісторія?

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворог атакував Запоріжжя та поцілив у медичний заклад, де довелося терміново евакуювати пацієнтів. Також, як вже повідомлялося на нашому сайті, днями на Київщині постраждали люди через падіння уламків, які спричинили пожежі у складських приміщеннях та руйнування приватних будинків.