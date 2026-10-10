Кожен новий мільярд Росія витратить на війну, – Зеленський про дозвіл продавати нафтопродукти

Володимир Зеленський заявив, що дозвіл Росії заробляти на експорті нафтопродуктів може збільшити її можливості продовжувати війну проти України. На тлі російської атаки на Київ глава держави закликав партнерів посилити тиск на Москву.

На тлі російської атаки на Київ глава держави закликав партнерів посилити тиск на Москву. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму телеграм-каналі.

Що сказав президент України?

Глава держави наголосив, що російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру свідчать про намір Кремля продовжувати війну. Під час останнього удару на Київ Росія спочатку застосувала реактивні безпілотники проти енергетичних об’єктів, а згодом запустила балістичні ракети. Частину ракет українські сили протиповітряної оборони змогли збити.

Президент вважає, що додаткові прибутки від експорту нафтопродуктів Росія спрямовуватиме на посилення свого військового потенціалу.

Кожен додатковий мільярд доларів, які вони зможуть заробити на експорті, вони витратять саме на це – на пошук і завезення критичних компонентів, обладнання для виробництва зброї, на посилення "Шахедів" і виробництво ракет та ще на додаткових найманців на фронт,

– заявив Зеленський

За його словами, Росія припинить війну лише тоді, коли відчує, що її можливості затягувати бойові дії скорочуються. Тому міжнародні партнери мають обмежувати здатність Москви фінансувати війну та тероризувати українців.

Попередні сигнали для Кремля могли створити враження, ніби він може продовжувати атаки без належних наслідків. Зеленський наголосив, що цю ситуацію необхідно змінювати.

Потрібні сильні сигнали від Сполучених Штатів, від Європи, від інших партнерів. На підтримку України та на обмеження російської здатності воювати і тероризувати людей,

– підсумував Зеленський.

Нагадаємо, сенатори-демократи США також різко розкритикували президента Дональда Трампа через рішення дозволити купівлю російського дизельного пального на світових ринках протягом шести місяців. Вони заявили, що така домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним є зрадою України, європейських союзників і національної безпеки Америки.

Демократи пов’язали рішення Трампа зі зростанням цін на пальне після початку війни з Іраном і звинуватили президента у спробі подолати наслідки кризи за допомогою "відчайдушних угод" із Путіним. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав домовленість "угодою з дияволом" і наголосив, що вона допоможе Росії фінансувати війну проти України.

Законодавці також заявили, що рішення адміністрації суперечить зусиллям Конгресу, спрямованим на обмеження доходів російської воєнної машини. Конгресмен Дон Бейєр наголосив, що Трампу не можна довіряти у питаннях, пов’язаних із Росією, а представник-республіканець Дон Бейкон заявив: "Президент має моральну сліпоту щодо Путіна. Гроші не повинні переважати мораль".

Сенатори закликали Трампа завершити війну з Іраном і посилити тиск на Москву, наголосивши, що Путін реагує лише на силу.