Я з телеграфом не працюю, – Зеленський про те, чи відповість на дзвінок Путіна

Під час великої пресконференції журналіст запитав Володимира Зеленського, чи підійме він слухавку, якщо сьогодні вночі йому зателефонує Владімір Путін. Після цього питання президент засміявся, а далі відповів з гумором.

Український президент сказав, що зараз Путін йому не зателефонує, адже президент Росії не хоче закінчувати цю війну, передає 24 Канал. Однак нині є те, що може змусити диктатора телефонувати всім, не тільки Зеленському, й шукати як закінчити війну в Україні.

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Лідер держави іронічно відповів на запитання журналіста про телефонний дзвінок від Путіна.

У Путіна ж немає мобілки. Як він мені подзвонить? Я з телеграфом 1917 року вже не працюю,

– мовив Зеленський з посмішкою.

За його словами, зараз Україна послаблює російську армію на полі бою та санкціями посилює політичну ізоляцію країни-агресора у світі, щоб зробити Путіна бідним. Адже для російського президента гроші – номер один.

Якщо ви почуєте його меседжі, то все обертається навколо грошей. Він намагається забезпечувати безпеку цих грошей, навіть заморожених активів за кордоном,

– зазначив президент.

На його думку, слабке місце Путіна серед бізнесу, який його підтримує або боїться, що нині в Росії тотожні поняття, якщо всі країни передадуть заморожені активи Україні без жодних умов. Зараз Кремль неспроможний захистити свій бізнес, олігархів тощо.

Зеленський пригадав зустріч сам на сам з Путіним

Під час пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024 рік" президент пригадав зустріч з Владіміром Путіним у 2019 році. За його словами, розмова з диктатором була у різних тональностях.

В нас була довга бесіда, в різних тональностях. Я йому говорив про те, що Мінські угоди не спрацюють. Бо сама тематика відведення військ вздовж лінії зіткнення не працююча, я йому пояснював з цифрами дуже конкретними,

– розповів президент.

Нагадаємо, що приватну розмову з російським диктатором Зеленський мав у рамках Норманської зустрічі.