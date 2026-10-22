"Поширювала багато інформації про те, що я втік": Зеленський сказав, чого хотіла домогтися Росія

Зеленський заявив, що Росія активно поширювала інформацію про його нібито втечу. За його словами, рішення залишитися в Києві було питанням людської гідності та дотримання Конституції.

Про це глава держави розповів у подкасті The Diary Of A CEO.

Що сказав Зеленський щодо російських фейків на початку повномасштабного вторгнення?

Росія цілеспрямовано розповсюджувала дезінформацію про виїзд керівництва з Києва. Головною метою цієї кампанії було посіяти паніку серед населення та спровокувати масову втечу громадян.

Російський план розраховував на те, що суспільство втратить орієнтир, якщо побачить відсутність керівництва. Проте варіант виїзду зі столиці взагалі не розглядався.

"Вони хотіли, щоб я втік. Я не міг покинути Київ, офіс, людей. Це просто неможливо", – наголосив Зеленський.

Рішення залишитися на робочому місці разом із громадянами було принциповою позицією, оскільки інший крок перекреслював би базові моральні та правові норми.

Це було б зрадою. Зрадою моєї людської гідності та Конституції України,

– підкреслив Зеленський.

Він також заявив, що напередодні повномасштабного вторгнення європейські лідери, які мали менше розвідувальних даних, ніж США, спілкувалися з Володимиром Путіним. Той запевняв їх, що нападу не буде, хоча, за словами президента України, вже знав про підготовку вторгнення.

Зеленський розповів, що Київ просив Вашингтон терміново надати зброю та запровадити превентивні санкції проти Росії. Однак Джо Байден заявив, що обмеження введуть лише після початку вторгнення.

Зеленський також зізнався, що не очікував повномасштабної війни. Він припускав, що тиск на Україну може призвести до вимог відмовитися від Донбасу та визнати Крим російським. Президент пояснив, що вірив у можливість запобігти вторгненню, адже партнери знали про загрозу й могли вжити превентивних заходів або змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

На його думку, світ мав чітко дати зрозуміти російському лідеру, що розв'язувати війну та вбивати людей у XXI столітті неприпустимо.