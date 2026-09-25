Є позитив у напрямку Лимана й не тільки, – Зеленський про контрнаступ на Донеччині

Українські військові демонструють позитивні результати на Лиманському напрямку, однак деталі операції залишаються засекреченими до її повного завершення. Водночас держава потребує термінового залучення коштів для забезпечення Збройних сил дронами та ракетами на найближчі місяці.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 25 вересня.

Що сказав президент про ситуацію на фронті?

Глава держави розповів про поточну ситуацію на фронті та наголосив на важливості обережності в публічних заявах щодо контрнаступальних дій.

Він висловив вдячність українським захисникам за успіхи на Лиманському напрямку та зазначив, що обговорення наступних стратегічних кроків відбудеться лише після виконання поточних завдань.

Там є позитив, позитив в напрямку Лимана та не тільки,

– підкреслив Зеленський.

Що відбувається на фронті поблизу Лимана: дивіться карту DeepState

Забезпечення армії дронами та ракетами

Основна частина необхідних оборонних коштів спрямовується на закупівлю безпілотників, ракетного озброєння та забезпечення військовослужбовців, а також частково на виплату грошового забезпечення.

Найбільш критичним питанням є завчасна оплата контрактів на виробництво та постачання безпілотників.

Приблизно третина або навіть більше з цих коштів призначена для покриття потреб першого кварталу наступного року. "Якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та в листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень та лютий, передусім", – наголосив президент.

Нагадаємо також, раніше ми писали про те, що російське командування змушене перекидати підрозділи між ділянками фронту та залучати іноземних найманців, намагаючись посилити оборону. Військовий експерт Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що росіяни виводять підрозділ "Рубікон" із Лиманського напрямку.

Загалом же, контрнаступальна операція "Вівальді" продовжується. Завдяки злагодженим діям підрозділів 3-го армійського корпусу та суміжних бригад вдалося звільнити низку населених пунктів і понад 125 квадратних кілометрів території.