Домовленості Байдена і Путіна щодо України: Зеленський розповів, чому це неможливо

Володимир Зеленський прокоментував зустріч Джо Байдена й Володимира Путіна та їхні можливі домовленості щодо України. Глава держави наголосив, що українці та росіяни найкраще знають один одного, тому без України про неї не вдасться домовитися.

Таку заяву український лідер зробив в інтерв'ю журналістам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press. Розмова відбулася 14 червня, її текст оприлюднила пресслужба ОП.

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Обговорення питання України Байденом і Путіним

Зеленський прокоментував вислів "не вирішуйте за Україну без України", зазначивши, що вважає його дуже справедливим. Однак додав, що це повністю не працює, якби цього не хотіли чиновники в Україні, ЄС, ті інші глави держав.

Гостре питання Донбасу – і вони (Байден і Путін – 24 канал) будуть про це говорити. Вважаю, що страшного в цьому нічого немає. Але вирішувати за Україну – це неможливо. Впевнений, що це нереально,

– наголосив український лідер.

Та додав, що цілком зрозуміло, що про Україну говоритимуть без її представників.

Домовленостей не буде

Водночас Зеленський переконаний, що конкретного результату щодо України у результаті зустрічі Байдена та Путіна не буде.

Якщо казати відверто, то краще за українців ніхто не знає росіян. Краще за росіян ніхто не знає Україну, тому ми чітко розуміємо, що домовленості про Україну без України між РФ та США не буде,

– вважає президент.

Він розповів, що у його розмові з главою США було багато конкретики. Якої саме – Зеленський не уточнив, однак відзначив, що особиста зустріч з Байденом була б результативнішою. Адже вона дозволила б краще зрозуміти те, що відбувається в Україні.

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