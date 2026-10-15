Був ризик, що Україна може втратити розвіддані, – Зеленський з посиланням на військових

Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала попередньої інформації про російську атаку 5 балістичними ракетами по Київському регіону. Тоді українське військове керівництво отримувало сигнали про ризик зупинення обміну через "нинішню ситуацію".

Про це він розповів в інтервʼю NPR.

Чому Україна не отримала попередження про балістичні ракети?

Під час однієї з останніх російських атак Україна не отримала необхідної інформації про запуск балістичних ракет у напрямку Київської області. Російські війська атакували, зокрема, залізничну інфраструктуру.

Зеленський наголосив, що відсутність попередньої інформації про балістичні ракети залишається серйозною проблемою для України.

Українська сторона отримує розвідувальні дані від кількох партнерів, зокрема від Сполучених Штатів. Після сигналів про можливе припинення обміну у 2025 році Україна посилила роботу з іншими джерелами інформації,

– сказав він.

Зеленський повідомив, що його генерали незадовго до розмови контактували з відповідними представниками та отримали пояснення: обмін розвідувальною інформацією не припиняли й не блокували, а відсутність даних була пов’язана з технічною проблемою.

Водночас президент уточнив, що сам безпосередньо не отримував такого повідомлення – про результати розмови йому доповіли військові.

Ми отримуємо від Сполучених Штатів дуже важливу інформацію, але не лише від США. У будь-якому разі ми вдячні американцям за цю інформацію. Це надзвичайно важливо. Але цього разу ми її не отримали,

– зазначив глава держави.

Він також підтвердив, що українські військові отримували повідомлення про ризик припинення обміну розвідданими. Такі сигнали надходили на рівні військового керівництва.

Журналістка уточнила, чи пов’язано це із вимогами адміністрації президента США Дональда Трампа припинити українські далекобійні удари по території Росії. У відповідь Зеленський повторив, що військові повідомляли йому про ризик через нинішню ситуацію, але не навів додаткових деталей.

Нагадаємо, 15 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських НПЗ після триденної паузи, на яку погодилася на прохання США. Київ призупинив атаки на російську енергетичну інфраструктуру, однак Росія продовжила обстрілювати українську енергосистему та вбивати цивільних.

На запитання, чи погодиться Україна знову зупинити удари, якщо Росія продовжить атаки, президент відповів, що для цього США мають надати додаткові ракети-перехоплювачі Patriot.