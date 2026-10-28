Зеленський відповів, про що будуть говорити в Абу-Дабі

Україна готується до тристоронньої зустрічі зі США та Росією в Абу-Дабі. Зеленський заявив, що територіальні питання можна обговорювати лише на рівні лідерів держав.

Також він назвав питання, які обговорюватимуть сторони. Про це глава держави розповів під час спілкування з медіа.

Що сказав президент?

Володимир Зеленський повідомив, що переговорний процес має охопити нагальні гуманітарні та безпекові напрями. Серед ключових кроків із деескалації Київ розглядає взаємне припинення ударів по енергетиці, забезпечення вільного судноплавства та повернення полонених і депортованих дітей.

Питання контролю над територіями також перебуває на порядку денному, оскільки воно має принципове значення для партнерів та Москви. Проте будь-які компроміси чи дискусії щодо кордонів не можуть вестися делегаціями нижчого рангу чи радниками.

Президент пояснив, що технічні групи можуть підготувати рамкові умови щодо перших кроків деескалації. Водночас визначення політичної долі територій залишається виключною прерогативою глав держав. Українська сторона очікує, що на тристоронньому саміті вдасться зафіксувати готовність сторін виконувати конкретні безпекові зобов'язання перед переходом до ширшого політичного врегулювання.

Нагадаємо, що 23 жовтня Зеленський провів телефонну розмову з американцями напередодні тристороннього саміту. Переговори у форматі Україна – Росія – США мають відбутися в Абу-Дабі.