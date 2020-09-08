Володимир Зеленський заявив, що в реакції української сторони на загострення на Донбасі та порушенні перемир’я є деякі речі не для засобів масової інформації. А переговори з РФ щодо цього були не тільки на рівні міністрів закордонних справ.

Під час робочого візиту на Сумщину президент розповів, чому він публічно не відреагував на загострення на Донбасі та втрати української сторони, повідомляє 24 канал.

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Ми реагуємо і відразу відреагували. Є деякі речі, які ми не обговорюємо зі ЗМІ. Тому що наше завдання не захищати одну людину, а захищати 40 мільйонів нашої незалежної України,

– заявив Зеленський.

За його словами, зберігати життя українських бійців – "найскладніша робота, яка може бути".

Президент нагадав, що до тієї провокації, яка забрала життя українського бійця, 42 дні тривав режим тиші. "Ми на рівні міністрів закордонних справ і не тільки зв'язувалися з Російською Федерацією, яка повинна тримати ці домовленості, які були на рівні ТКГ", – додав Зеленський.

Нагадаємо, у відповідь на загострення на Донбасі в Офісі Президента вимагали термінового втручання Росії. Українська сторона вважає, що Москва повинна вплинути на бойовиків.

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