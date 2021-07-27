Очікую взаємодії між Міноборони та ЗСУ, – Зеленський про ротації в оборонці і звільнення Хомчака

Володимир Зеленський прокоментував кадрові зміни у ЗСУ. Президент наголосив, що керівники усіх рівнів мають на 100% виконувати завдання, необхідні для захисту України від збройної агресії. Це – пріоритет.

За словами українського лідера, оборонній сфері необхідно функціонувати стабільно і скоординовано, з чіткою перспективою та без непорозумінь між керівниками.

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Зеленський наголосив: важливо активізувати роботу як у Міністерстві оборони, так і в ЗСУ.

"Ротації чи заміна керівників не мають розглядатися як щось надзвичайне. Якщо є потреба змінити керівний погляд на конкретному напрямку, це потрібно робити", – заявив президент.

Зеленський зауважив, що очікує взаємодії на всіх рівнях у ЗСУ, Міноборони та структурах сектору безпеки. Це допоможе підвищити ефективність захисту України.

За словами президента, від відносин між керівниками залежить виконання майже всіх завдань.

Очікую від керівництва Міністерства оборони та Збройних Сил якіснішої взаємодії та чіткішого окреслення перспектив для кожного українського військового – як на професійному, так і на соціальному рівні,

– наголосив Зеленський.

Зміни у Міноборони