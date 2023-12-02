Це не означає, що треба опускати руки, – Зеленський назвав те, чого бракує Україні у війні

Повномасштабна війна триває вже понад 21 місяць. Володимир Зеленський назвав те, чого не вистачає Україні зараз.

Президент в інтерв'ю AP назвав те, чого бракує, щоб ми швидше досягли бажаних результатів. Водночас Зеленський наголосив, що агресор не дочекається, аби Україна здалася, пише 24 Канал.

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"Росія цього не дочекається"

Щодо кроків на землі, потужності у нас не вистачає, щоб бути швидшими, щоб досягти бажаних результатів швидше. Але це не говорить про те, що ми повинні опустити руки, що ми повинні здатися. Росія цього не дочекається,

– підкреслив український лідер.

Глава держави наголосив, що ми впевнені у своїх діях. Українці борються за своє.

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Нова фаза війни в Україні

З початком зими Україна вступила у нову фазу повномасштабної війни. Вести військові дії у холодну пору складно та виснажливо. Окрім того, варто розуміти, що війна триває не лише на полі бою, а й у містах.

Зеленський наголосив, що зимова війна – це важко.

"Морозні температури та безплідні поля залишають солдатів незахищеними. І є нова загроза широкомасштабних російських повітряних нападів на міста, цілями яких є енергетична інфраструктура та цивільне населення", – зазначив глава держави.

Також президент сказав, що Україна не отримала всієї необхідної зброї від союзників для контрнаступу, а обмеження в розмірі її військової сили перешкоджали швидкому просуванню.

Водночас Зеленський підкреслив, що за останні кілька місяців були позитивні моменти. Україні вдалося досягти поступових територіальних здобутків у боротьбі проти краще озброєного та укріпленого агресора.

Україна обов'язково переможе у повномасштабній війні, яку розв'язала Росія. Аби наблизити цей день, необхідно допомагати нашим захисникам і захисницям. Донатьте, робіть усе, що можете та навіть більше. Разом переможемо!