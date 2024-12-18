Нічого не пробачимо Путіну, – Зеленський про заклики швидко закінчити війну

Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Parisien висловився щодо заяв Трампа про швидке завершення війни. Також він натякнув на Орбана, який пропонує своє посередництво в перемовинах. Президент запевнив: Україна не віддасть незалежність просто так.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Le Parisien.

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Швидко закінчити війну за рахунок України не вийде

Лідер української держави сказав, що Дональд Трамп справді хоче швидко завершити російсько-українську війну. Про це він говорив під час спілкування з Зеленським у Парижі, а також під час тристоронньої зустрічі разом із Макроном.

Але Зеленський вкотре підкреслив: Трамп ще не вступив на посаду. А тому він не знає багатьох деталей, зокрема, розвідданих та інформації з дипломатичних каналів. Коли новообраний президент США пройде інавгурацію, тоді вони "зможуть говорити однаково" з президентом України, тоді вони будуть однаково інформаційно озброєні.

До цього я бачу у нього волю, щоб закінчити цю війну. Але він знає і мою волю: закінчити цю війну швидко за рахунок України не вийде. Не вийде: Україна дуже довго бореться за свою незалежність, за свій суверенітет. І ми просто так не віддамо свою незалежність, скільки б не було голосів, скільки б не було посередників, скільки б не було навіть в Європі лобістів Путіна, скільки б не було президентів, прем'єр-міністрів на будь-якому континенті, які хочуть просто швидко завершити війну та забути, пробачити Путіну всі ці вбивства. Ми не пробачимо,

– наголосив Зеленський.

Путін повернеться, як бумеранг

Гарант переконаний: не можна просто забути все, що було. Путін убив багатьох цивільних і продовжує це робити. Тож Україна нічого не збирається йому пробачати.

Через дії росіян 8 мільйонів українців живуть за кордоном. У державі мільйони переселенців, яким нікуди повертатися, бо їхні домівки зруйновані. Убито дітей, знищено історичні будівлі, окуповано території. Тому небезпечно казати "давайте зараз просто заморозимо війну, а потім будемо вже домовлятися з росіянами".

Мир за рахунок тільки України – це несправедливо. Така ситуація дасть поштовх іншим диктаторам робити те саме, що робив Путін – і лишився непокараним.

Зеленський переконаний: Путін у будь-якому випадку повернеться. Він буде повертатися, як бумеранг, доки не досягне свого. Так було у Чечні та в Грузії.

Уперше за 30 років владарювання Путіна одна країна дає йому відсіч. Інші країни допомагають Києву, але Україна витрачає свій людський потенціал, людський ресурс. Таке не можна пробачати.

Наостанок президент сказав: так, втома є. Але українці знають, що Путін буде продовжувати нищити нас, бо він не вважає Україну незалежною державою, яка має право на існування. Агресора потрібно зупинити.