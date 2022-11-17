Переживемо цю зиму й точно переможемо у війні проти Росії, – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що у повітрі України та цілого світу з'явилося відчуття нашої перемоги. Українці переживуть цю зиму й переможуть.

Зеленський під час пресконференції заявив, що зима – найпотужніша зброя, яка залишилася у Росії, інформує 24 канал. Однак українців це не лякає.

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Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо в цій війні. У повітрі України та світу зявилося відчуття, що не такий Владімір Путін міцний, і не така міцна російська армія. Відчуття перемоги України з'являється,

– заявив Зеленський.

Він додав, що багато інвесторів вірять у перемогу України. Вони хочуть прийти, щоб коли закінчиться війна, стати першими. Наразі від інвесторів є запит про серйозну світову платформу щодо страхування бізнесу.

Зеленський наголосив, що Україну чекає серйозний був. Буде багато робочих місць.

Зеленський про прогнози Буданова

Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки – часто озвучує прогнози, які майже на 100% здійснюються. Зеленський зізнався, що обожнює слухати Буданова. Він – молодець та професійна людина.

Український лідер наголосив: керівник ГУР робить свої висновки на основі фактичної інформації. Водночас Зеленський наголосив, що досить важко дати чіткий прогноз щодо того, коли настане перемога України.

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