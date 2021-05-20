Наступний парламент буде ще "чистішим", – Зеленський про зміни у владі

Президент Володимир Зеленський заявив, що те, що зараз відбувається у парламенті – це очищення влади. Він зазначив, що у наступному парламенті варто очікувати кардинальніших змін.

Про це глава держави заявив під час пресконференції 20 травня. За його словами, він вважає за потрібне давати людям шанс.

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Попри це, як наголосив президент, якщо ці люди беруть хабарі або в чомусь такому беруть участь – давати другий шанс не можна.

"Тому іноді ви бачите серйозні кроки щодо зміни тих чи інших людей, чиновників або деяких депутатів, які були звільнені з партії "Слуга народу", – сказав Зеленський.

Я радий, що очищення Ради проходить. Наступний парламент буде ще "чистішим". Це важливо,

– зазначив президент.

"Очищення" парламенту

Як він пояснив, перед новими депутатами може бути спокуса великих грошей. Її зможуть подолати лише дійсно сильні люди, вважає Зеленський, але їх, на жаль, небагато. І додав, що "у "Слузі народу" все таких більше, ніж в інших партіях".

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