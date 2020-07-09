Президент України Володимир Зеленський тепер мешкає на одній з дач у Конча-Заспі, яка є режимною територією.

Інформацію про те, що Зеленський продав свою нерухомість в селі Іванковичі, стало відомо на передодні. Він вніс зміни до своєї декларації, вказавши в ній продаж землі та будинку за 13,47 мільйона гривень. Новою власницею цього майна стала Валентина Кісель – дружина народного депутата та заступника голови парламентської фракції "Слуга народу" Юрія Кісєля, пише 24 канал.

До слова Зеленський порушив закон і заявив на себе у НАЗК: у відомстві вже відреагували

Після цього журналісти програми "Схем" помітили, що кортеж президента ввечері їздить до Конча-Заспи. Там же помітили і автомобіль, який належать Олені Зеленській – дружині президента.

За даними журналістів, Зеленський з родиною поселився в будинку номер 29, який має особливий статус "державної дачі". Саме там протягом 2004-2014 років мешкав третій президент України Віктор Ющенко.



Будинок номер 29 в Конча-Заспі, де мешкає Зеленський / фото "Схем"

Це триповерховий маєток більше ніж на дві тисячі квадратних метрів та кількома гектарами навкруги. Будинок має чотири спальні, санвузли оздоблені мармуром, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет. Утримання дачі за часів, коли тут мешкав Ющенко, обходилося державному бюджету в 30 мільйонів гривень на рік.



Внутрішнє оздоблення будинку №29 в Конча-Заспі / фото "Схем"

Наприкінці 2019 року майже 200 тисяч гривень з державного бюджету було витрачено на послуги з аварійно-відновлювальних робіт із поточного ремонту саме цього будинку – номер 29. Ще 110 тисяч гривень було витрачено для ремонту системи пожежної сигналізації цього ж будинку.

Після виходу матеріалу журналістів, в Офісі Президента підтвердили, що Володимир Зеленський з сім’єю тимчасово проживатиме у державній резиденції "Конча-Заспа".