Частина гарантій безпеки: Зеленський прокоментував готовність США продати Україні Patriot

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купувати у США системи Patriot. Він додав, що бачить це як частину гарантій безпеки для нашої країни.

Європейські партнери готові допомогти Україні в питанні закупівлі систем Patriot. Про це пише 24 Канал із посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

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Що відомо про наміри України купити системи Patriot

Президент України заявив, що, як власники відповідного бренду та підприємств, Сполучені Штати могли б гарантувати нашій країні системи Patriot. Своєю чергою Україна готова купити їх.

Ми готові купити як мінімум 10 систем Patriot. Я сказав про це президенту Трампу під час нашої телефонної розмови. Він відповів, що Америка буде працювати над цим. Окрім цього в мене іншої інформації немає,

– зазначив Зеленський.

У розмові з президентом США Володимир Зеленський пропонував, аби Україна купила ці системи за 15 мільярдів доларів або отримала ліцензію на їхнє виробництво. Він також заявляв, що деякі європейські країни вже висловили готовність профінансувати закупівлю систем, аби посилити захист українського неба.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк наголошував, що переговори зі США щодо закупівлі систем Patriot будуть складними. Проте, за його словами, Сполучені Штати залишаються партнерами України та Європи та не можуть самоізолюватись. Трамп не зможе відмовити в пропозиції Зеленського, тому що це занулює репутацію його країні.